Il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha parlato anche del Premier inglese Boris Johnson, attualmente ricoverato in ospedale dopo essere stato trovato positivo al Covid-19, nel corso della sua conferenza stampa. Zaia ha poi spiegato che in Veneto è iniziato il test seriologico e che giovedì si parlerà della possibile riapertura delle attività commerciali. Di seguito le sue parole: “Avete visto Johnson? Con l’immunità di gregge resta solo il pastore.In Veneto è cominciato il test sierologico. Siamo stati i primi a parlarne, ora è iniziata. Si tratta di una prova sierologica su un campione rappresentativo di 2-3.000 casi, di persone infettive e di dipendenti sanità, per cominciare a validare gli anticorpi neutralizzanti. Qualcuno dice che tutto è da dimostrare, altri dicono che la risposta serve per fare il vaccino. Se non bussi alla porta non te la aprono. Per quanto riguarda i negozi dobbiamo vedere come va la settimana, giovedì dirò quali sono le nostre scelte. Può riportarci nell’oblio o portarci allo svuotamento degli ospedali”.