Anche lo Stato di New York ha annunciato il prolungamento del lockdown, in questo caso fino al 15 maggio. Lo ha annunciato il governatore Andrew Cuomo, come riporta TMW, riferendosi ai pareri ricevuti dagli esperti: “La scelta non sarà politica o emotiva. Toccherà ai dati e alla scienza: stiamo parlando di vite umane”.