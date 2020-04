Sono 30.990 le persone morte negli Stati Uniti di Coronavirus, secondo il conteggio della Johns Hopkins University. Gli Usa restano il Paese più colpito al mondo dalla pandemia di Covid-19 davanti all’Italia (21.645 vittime), la Spagna (19.130) e la Francia (17.167) per numero di vittime. I casi positivi al nuovo Coronavirus in totale in Usa hanno raggiunto i 639.733.