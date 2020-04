Il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, è intervenuto in merito all’emergenza Coronavirus parlando della Fase 2: “Parlare di normalità sarebbe imprudente, ma credo che il 4 maggio si possa iniziare una nuova normalità. Aspettare a braccia conserte che il virus se ne vada per ripartire come prima è il più grande errore che si possa fare – ha aggiunto -. Attrezzarci in questa fase di coda del virus epidemico per ripartire con una nuova normalità per ripartire in sicurezza è il grande sforzo di responsabilità e di lungimiranza che la politica tutta deve fare”.