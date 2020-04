Secondo quanto riporta il “Giornale di Sicilia”, una mappatura della sanificazione delle strade cittadine. Questa la richiesta principale che arriva sulla scrivania del sindaco dalla settima commissione consiliare trasparenza, ed in più la pubblicazione della cartina con il cronoprogramma da pubblicare sul sito del Comune per mettere a conoscenza la cittadinanza di quello che sarà fatto. Il Presidente Gianluca Bruzzaniti ieri ha parlato informalmente anche con il segretario generale Raimondo Liotta e l’assessore Marcello Frangimone entrambi pare abbiano condiviso la necessità per trasparenza. “Numerosi sono stati i cittadini che hanno richiesto di sapere quando avverrà la sanificazione nelle loro zone” ha ribadito Bruzzaniti. La richiesta comprende anche i costi, considerato che la sanificazione non è un servizio gestito dalla Dusty ma affidato ad un’altra ditta. I componenti della settima commissione vogliono conoscere anche tempi e le modalità.