“Domani verranno pagati altri 34 mila bonus da 600 euro ai collaboratori sportivi. Il Cda di Sport e Salute ha dato il via libera oggi ai nuovi bonifici che si aggiungono ai più di 29 mila già arrivati sui conti correnti di allenatori, istruttori, maestri, personale amministrativo delle società dilettantistiche. Nel rispetto dei tempi previsti”. Così, in una nota, Sport e Salute sui finanziamenti erogati a favore dell’attività sportiva di base. “Tra il 27 e il 30 aprile – prosegue la nota – erano stati effettuati 29.473 pagamenti, ai quali si aggiungono i circa 34 mila decisi oggi. In totale, sugli aventi diritto di 83.330, hanno incassato il bonus 64 mila collaboratori sportivi. Secondo il ‘Cura Italia’, che ha stanziato 50 milioni per questa misura”, dopo le chiusure per il Coronavirus. “La registrazione sul sito di Sport e Salute è iniziata il 7 aprile e, nei primi tre giorni (fino al 9), le domande sono state 60.812 – conclude -. Domenica è stato convocato un nuovo Cda per gestire le ultime 19 mila domande”.