Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera.

Queste alcune sue parole: Non ho mai abbassato la guardia. L’autunno non sarà facile e ritengo vada gestito con la massima cautela. Ma vedo la luce in fondo al tunnel, il traguardo non sembra così lontano. Il contratto con AstraZeneca prevede le prime dosi del vaccino entro fine anno.

Siamo l’unico Paese che darà una mascherina chirurgica ogni giorno. Undici milioni di dispositivi di sicurezza, distribuiti gratuitamente ad ogni alunno, dai figli di benestanti a quelli di disoccupati. Una cosa bella, una dimostrazione di equità. La ripartenza è una sfida di tutta la comunità insieme, quindi basta far campagna elettorale sulla scuola, è pura follia. Con oltre 35mila morti in questo Paese, le immagini di Roma mi fanno rabbrividire, le trovo inaccettabili”.