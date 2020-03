La vice premier spagnola Carmen Calvo, come riportato da “corriere.it”, è ricoverata da ieri sera per «un’infezione respiratoria». Diagnosi non preoccupante fino ad un paio di mesi fa, ma adesso col oltre 33 mila casi in Spagna e con dei contagiati anche all’interno del Governo, diventa allarmante. Il primo ministro Pedro Sánchez, di cui è risultata positiva la moglie, Begoña Gómez, e sono in ospedale la madre e il suocero, è negativo al test, ma è in isolamento cautelativo alla Moncloa e dirige le riunioni in video conferenza. In Spagna il contagio avanza con 4.500/5.000 casi in più al giorno. Già 2.100 persone sono morte.