Secondo quanto riporta “Fanpage”, era stato multato per essere andato a fare la spesa violando le dispositive per il contenimento del Coronavirus. Tornato a casa, ha raccontato tutto alla moglie che ha pubblicato un video su Facebook spiegando la precaria situazione in cui si trovava la sua famiglia, residente a Sora, con un figlio minore gravemente disabile a cui garantire assistenza e cure, a cui si sono aggiunte le difficili condizioni economiche che gli rendevano difficile anche trovare i soldi per comprare medicine e generi alimentari. Così, il questore di Frosinone Leonardo Biagioli, dopo essere venuto a conoscenza dei fatti, ha deciso di stracciare il verbale visto che la famiglia in questione “più di altri sta subendo le conseguenze dell’attuale fase anche a causa dello stato di disabilità del figlio”, annullando di fatto la sanzione.