La Procura della Repubblica di Siracusa ha disposto la riesumazione del corpo di un uomo di 83 anni di Floridia deceduto lo scorso 7 aprile. Per la famiglia anche a causa del Covid-19. Proprio per comprendere le motivazioni che hanno portato alla morte dell’uomo, il Pm Gaetano Bono, uno dei magistrati che compongono il pool che sta mettendo sotto la lente d’ingrandimento l’operato dell’azienda sanitaria in questa fase di emergenza da coronavirus, ha disposto degli esami tecnici irripetibili sulla salma dell’anziano, che verranno svolti dal medico legale Giuseppe Ragazzi.

L’autopsia dovrebbe svolgersi domani mattina alla presenza del tecnico di parte dei familiari, che dopo il decesso del proprio caro hanno sporto denuncia all’autorità giudiziaria. L’ottantatreenne, infatti aveva subìto un primo ricovero in Pronto Soccorso per altre patologie, prima di essere trasferito nel reparto di Geriatria dove – sempre secondo la denuncia dei familiari – avrebbe contratto il virus.

Malattia che potrebbe essere la causa o una concausa che ha portato l’uomo al decesso ma di cui non si ha contezza, in quanto l’anziano non è mai stato sottoposto all’esame del tampone. Le ipotesi di reato, ancora nei confronti di ignoti, sono di epidemia e omicidio colposo.