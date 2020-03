Il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli ha accusato stamane sintomi febbrili mentre era in corso il comitato operativo. Stando a quanto si apprende, al commissario è stato fatto un nuovo tampone per il coronavirus dopo quello negativo di qualche giorno fa e si attende l’esito dell’esame. Nel frattempo, la conferenza stampa prevista per le 18 è stata annullata.