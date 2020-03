Martedì mattina a Milano, secondo quanto riporta “Tgcom24”, verrà inaugurato il nuovo Ospedale fieramilano, con i posti di terapia intensiva per far fronte all’emergenza coronavirus. A Verduno (Cuneo) è entrato in funzione un nuovo nosocomio completato dalla Regione Piemonte: in giornata i primi 20 malati. Brusaferro (Iss): “Solo dopo Pasqua si potranno rivedere i divieti”. Il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri, ha spiegato che “il picco arriverà tra 7-10 giorni”.