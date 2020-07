“La fase acuta è passata, ma noi dobbiamo continuare a gestire i focolai emergenti e quindi lo stato di emergenza è necessario. Comunque tutto sarà condiviso, i dettagli non sono stati ancora stabiliti”. Lo dice, intervistato dal Corriere della Sera, il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri in merito alla proroga dello stato d’emergenza annunciata dal premier Giuseppe Conte. E sul fatto che il presidente del Consiglio riferirà in Parlamento dichiara: “Su questo non c’è alcun dubbio, tutti ricorderanno che era stato proprio Conte a garantire che avrebbe informato le Camere di ogni passaggio. Non si è mai tirato indietro e certamente non lo farà in questa occasione”.