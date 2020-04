L’emergenza Coronavirus continua in Italia e in Sicilia, ciò nonostante non tutti rispettano le norme previste dal dpcm del Premier Conte, anzi alcuni inneggiano sui social a violare il lockdown. Questo è quello che è successo a Carlentini, dove un uomo su Facebook ha postato un invito a ribellarsi al lockdown a tutti i commercianti. Secondo quanto riporta “La Sicilia” fortunatamente nessuno ha aderito all’appello, e l’uomo è stato deferito alla Procura della Repubblica di Siracusa per “Istigazione a disobbedire alle leggi”, violazione prevista dall’art. 415 del Codice Penale, in relazione alle norme vigenti in questo periodo per il contenimento della pandemia.