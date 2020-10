L’emergenza Coronavirus continua in Sicilia. In particolare a Lascari, il sindaco Franco Schettino ha annunciato una nuova ordinanza molto restrittiva nei confronti delle attività commerciali, studi professionali e scuole, molto simili alle misure del Lockdown. Secondo quanto riporta “La Sicilia” la decisione è stata presa vista la positività di un elettore che ha portato 33 persone in quarantena.