A Caltanissetta non tutti rispettano le norme previste dal nuovo dpcm del premier Conte.

Infatti secondo quanto riporta “Seguonews.it, è stato trovato un bar aperto dopo le 18 con undici persone all’interno che consumavano tranquillamente.





Al titolare è stata applicata una sanzione di 400 euro per non aver rispettato l’ordinanza, in più è stata disposta la chiusura temporanea per 5 giorni del locale.