Sono saliti a 22 i positivi a Mezzojuso, dove domenica sono morti due anziani marito e moglie risultati positivi al Covid.

L’Asp ha eseguito decine di tamponi per cercare di tracciare la diffusione dell’infezione.





Sono diversi i residenti in isolamento. Questa mattina, come riporta “Gds.it” in una nota, si è riunito il Coc in comune presieduto dai commissari prefettizi.