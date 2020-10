Oggi alla Regione, come riporta “Lasicilia.it”, è stata valutata anche la possibilità di un lockdown temporaneo, di due settimane, si è parlato di coprifuoco alle 23, è stato affrontato il problema della Dad alle Superiori (almeno due settimane), sono stati proposti tamponi rapidi per tutti gli studenti durante il periodo di Dad, è stato proposto di ridurre al 50% la capienza dei mezzi pubblici, si è parlato anche di una nuova chiusura di palestre e piscine. Ma non si è ancora riusciti a trovare un “punto di caduta”.

L’obiettivo è quello di avere una linea quanto più omogenea tra governo centrale e Regione.





Musumeci starebbe anche cercando di mitigare le richieste del Comitato tecnico scientifico regionale.

La notte probabilmente porterà consiglio, intanto però i sindaci di Palermo e Messina hanno varato proprie ordinanze mentre il vicesindaco di Catania per ora ha preferito affidarsi alla responsabilità dei cittadini.