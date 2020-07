L’assessore alla Sanità in Sicilia, Ruggero Razza ha pubblicato, sulla propria pagina Facebook, il seguente messaggio: “Zero ricoverati in terapia intensiva per il coronavirus. Forse è la notizia più attesa da tanto tempo. Ma non possiamo permetterci di fare finta che non possa più accadere nulla. E, quindi, serve attenzione e prudenza. Ma … intanto … bene così!”