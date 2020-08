Parla così l’Assessore alla Salute Ruggero Razza, a margine del sopralluogo nell’area destinata alla realizzazione dei tamponi sui passeggeri provenienti da Spagna, Croazia, Grecia e Malta all’aeroporto di Catania, sulla situazione dei contagi di coronavirus nell’Isola: “In Sicilia il cluster più importante che ha superato i 280 soggetti positivi è rappresentato dai migranti, e questo incide in modo significativo per 30% 40% del totale, e ai numeri non si comanda. C’è poi un cluster di rientrati da Malta che è arrivato a 170 unità. Abbiamo un’ospedalizzazione al di sotto del 10%, questo vuol dire che quello che avevamo previsto in termini di piano ospedaliero è assolutamente sovrabbondante. Relativamente ai contagi, in Sicilia abbiamo un trend costante. Il numero degli asintomatici è fortemente significativo c’è un importante cluster di migranti. Ho letto di una polemica del deputato Cuperlo che ha smentito il presidente della Regione, evidentemente questi del Pd hanno difficoltà anche a fare i conti con le addizioni”.