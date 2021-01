Pugno duro della Regione Sicilia contro i furbetti del vaccino, ovvero coloro che non ha rispettato il proprio turno per farlo.

Secondo quanto riporta “Gds.it” l’assessore Razza ha deciso che i “furbetti” non riceveranno il secondo richiamo per il vaccino anticoronavirus. Si era parlato addirittura di circa 300 casi di gente che non ha rispettato il turno.