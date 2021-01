Incredibile quanto successo ad Acireale, dove una donna nonostante fosse positiva ha violato la quarantena per andare dal Giudice di Pace, inoltre la donna ha falsificato anche l’autocerficazione attestando di non aver contratto il Covid e di non essere in isolamento domiciliare.

Secondo quanto riporta “La Sicilia”, la polizia ha sottolineato l’estrema gravità della condotta della donna in questi giorni in cui tutti i cittadini sono chiamati a collaborare per debellare la pandemia.