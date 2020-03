In attesa della pubblicazione del bollettino, il governatore Nello Musumeci ha elencato i numeri in diretta al “TgMed” “su Trm. Ecco qui di seguito i numeri: 160 in più positivi, totale 1190. Ricoverati 15 in più, totale 417. Isolamento 115. Guariti 3 in più, 36 totale. Decessi totali rimangono 33. A brevissimo si attende il bollettino completo pubblicato quotidianamente dalla Regione Siciliana.