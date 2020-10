L’emergenza Coronavirus continua in Sicilia, pian piano gli ospedali e le Terapie Intensive si stanno riempiendo. I medici intano lanciano un appello ai cittadini chiedendo di non andare in ospedale, tranne ovviamente per motivazioni urgenti.

Di seguito l’appello dei medici della Ugl Sicilia con Carmelo Urzì e Raffaele Lanteri: