L’emergenza Coronavirus continua in Italia e in Sicilia, in particolare nel palermitano a Contessa Entellina, ci sarebbero nuovi casi positivi.

Secondo quanto riporta “Live Sicilia” tra questi ci sarebbe anche un’insegnante, ragion per cui 2 classi della scuola elementare del paese sono state chiuse.





Adesso sono 85 le persone in quarantena e la situazione è costantemente monitorata.