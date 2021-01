Sicilia in zona rossa a partire dalla prossima settimana? Il rischio c0’è ed è anche alto.

Come riporta “PalermoToday” infatti, l’isola potrebbe unirsi insieme a Marche e Friuli alle regioni in zona rossa, ovvero Lombardia, Emilia Romagna e Veneto.





La Sicilia al momento è zona arancione. E lo sarà fino al 15 gennaio. Già venerdì, subito dopo la decisione del ministro Speranza, Musumeci si era affrettato a sottolineare: “Avevo chiesto zona rossa, introdurremo misure più restrittive”. Il nuovo Dpcm e/o il decreto legge che il governo dovrebbe varare entro il 15 gennaio (e che dovrebbe entrare in vigore a partire dal 16) dovrebbe avere al suo interno un nuovo parametro per portare le regioni nelle aree a maggiori restrizioni oltre all’indice di contagio Rt superiore a 1 per la zona arancione e a 1,25 per la zona rossa: quello dell’incidenza dei casi ogni centomila abitanti. E questo parametro, secondo le ultime informazioni, dovrebbe portare automaticamente (quindi senza ulteriore valutazione della Cabina di Regia Benessere Italia) le regioni in zona rossa. In base ai numeri dell’incidenza settimanale, oltre i duecento casi (e quindi vicini alla soglia di 250) ci sono Veneto (che si trova oltre la soglia), Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Provincia Autonoma di Bolzano. L’incidenza bisettimanale dei casi è oltre o vicina alla soglia in Sicilia e altre regioni.