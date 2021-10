La zona bianca che scatta da sabato non è un caso. Il covid infatti anche in Sicilia sembra ormai all’angolo. In calo nuovi contagi e ricoveri. E’ quanto emerge dal bollettino covid del 7 ottobre diffuso dal ministero della Salute.

In Sicilia nella ultime 24 ore sono stati riscontrati 245 casi (ieri erano stati 285) con un numero di tamponi processati di poco più di 15 mila e con un tasso di positività che scende all’1,63% (ieri era 1,81%).

I ricoverati complessivi sono 415 (ieri erano 438) dei quali 370 in area medica (ieri erano 389) e 45 in terapia intensiva (ieri erano 49). Le rianimazioni hanno la metà dei ricoverati rispetto a due settimane fa.

I morti sono stati 9 (ieri erano 6) e il numero delle vittime siciliane del virus sale così a 6.877.

LE PROVINCE.

Palermo: 83.837 casi complessivi dall’inizio della pandemia (54 nuovi casi)

Catania: 75.274 (78)

Messina: 34.196 (6)

Siracusa: 23.539 (37)

Trapani: 19.749 (20)

Ragusa: 19.747 (14)

Caltanissetta: 17.776 (15)

Agrigento: 17.279 (9)

Enna: 9.259 (12).