Crescono e di parecchio i nuovi positivi in Sicilia rispetto agli ultimi giorni. Nelle ultime 24 ore, secondo l’ultimo bollettino del Ministero della Salute, ci sono 7 nuovi casi e di questi uno è ricoverato in terapia intensiva. Attualmente, dunque, sono 161 gli attuali positivi di cui 10 ricoverati in ospedale, 3 in terapia intensiva e 148 in isolamento domiciliare. In Sicilia, all’inizio dell’epidemia, si registrano 3.153 i positivi al Coronavirus. Anche oggi nessun morto.