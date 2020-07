Proprio qualche mese fa, il Bitonto aveva festeggiato la prima storica promozione in C: ora la società rischia la retrocessione d’ufficio, ecco perchè. La Procura Federale ha comunicato la conclusione delle indagini sulla presunta combine della gara Picerno – Bitonto del 05.05.2019.

Di seguito l’elenco dei calciatori e dei dirigenti che saranno oggetto di deferimento:

– Michele Anaclerio, all’epoca dei fatti calciatore del Bitonto;

– Vincenzo De Santis, all’epoca dei fatti DS del Potenza;

– Nicola De Santis, all’epoca dei fatti DG del Bitonto;

– Antonio Giulio Picci, all’epoca dei fatti calciatore del Bitonto;

– Daniele Fiorentino, all’epoca dei fatti calciatore del Bitonto;

– Giovanni Montrone, all’epoca dei fatti calciatore del Bitonto;

– Onofrio Turitto, all’epoca dei fatti calciatore del Bitonto;

– Francesco Cosimo Patierno, all’epoca dei fatti calciatore e capitano del Bitonto;

– Francesco Rossiello, all’epoca dei fatti vicepresidente del Bitonto;

– Vincenzo Mitro, all’epoca dei fatti DG del Picerno;

– Paolo D’Aucelli, all’epoca dei fatti dirigente-segretario del Bitonto;

Inoltre saranno deferiti anche:

– il Picerno, a titolo di responsabilità oggettiva, in ordine agli addebiti contestati al proprio dirigente Vincenzo Mitro;

– il Bitonto, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva in ordine agli addebiti contestati ai sui tesserati;

– il Potenza, a titolo di responsabilità oggettiva, per le condotte ascrivibili al proprio dirigente Vincenzo De Santis.