Sono quattro i nuovi casi positivi al Coronavirus in Sicilia rispetto a ieri e continuano ad aumentare i ricoveri in ospedale. Questo è quanto si evince dal bollettino del Ministero della Salute. In totale nella nostra isola sono dunque in totale 3.140 i positivi dall’inizio dell’epidemia, 162 quelli attuali. Sono 14 in tutto le persone ricoverate mentre 148 in isolamento domiciliare. Svuotata già da giorni la terapia intensiva. I decessi in Sicilia rimangono 283; sono 1942 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, 247.379 quelli totali