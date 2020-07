Sono quattro i nuovi casi positivi al Coronavirus in Sicilia rispetto a ieri e sono raddoppiati i ricoveri in ospedale in due giorni. Si evince dal bollettino del Ministero della Salute. In totale i casi nella nostra isola sono dunque 3136. Sono 9 in tutto, attualmente, le persone ricoverate mentre 149 in isolamento domiciliare. Svuotata già da giorni la terapia intensiva. I decessi in Sicilia rimangono 283; sono 2.400 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore.

Resta in linea rispetto ai dati di ieri il numero di nuovi contagi da coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 233 casi (ieri 230) per un totale che sale a 243.967. E’ quanto emerge dall’ultimo bollettino diffuso dalla Protezione civile, secondo cui gli attuali casi di positività sono 12.456 (17 in meno di ieri) mentre i dimessi e guariti sono 196.483 (237 in più).