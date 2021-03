Coronavirus Sicilia: il Bollettino aggiornato

Coronavirus 9 marzo – Ecco il quadro riepilogativo dell’emergenza Covid in Sicilia nelle ultime 24 ore: il dato è aggiornato alle ore 18.00 di oggi, martedì 9 marzo.

Come si evince dai dati comunicati dal Ministero della Salute, i nuovi casi di contagio registrati oggi nell’Isola sono 595 e il totale da inizio epidemia sale così a 157.498.

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 19.196 (si contano anche i tamponi rapidi).

Attualmente positive sono 14.202 persone. Diciotto nuovi decessi, quindi il totale delle vittime in Sicilia sale a 4.272.

I guariti ammontano invece a 139.024, 1.774 in più rispetto a quanto registrato ieri. Degli attuali positivi, 665 pazienti sono ricoverati con sintomi, 112 persone sono in terapia intensiva (-8).

Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute per contenere la diffusione del virus. Per ulteriori approfondimenti visitare il sito dedicato www.siciliacoronavirus.it o chiamare il numero verde 800.45.87.87.