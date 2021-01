Il bollettino sull’emergenza Coronavirus diffuso dal Ministero della Salute segnala oggi in Sicilia 944 nuovi casi. Salgono a 134.541 i casi in totale dall’inizio della pandemia.

Il bilancio delle vittime siciliane del Covid-19 oggi registra un incremento di 37 morti, per un totale di 3.408 persone che hanno perso la lotta contro il virus sull’Isola. Gli attualmente positivi accertati nelle ultime 24 ore nel territorio siciliano fanno registrare un segno meno (in virtù del saldo negativo tra morti, guariti e nuovi casi odierni): sono infatti -1.909, per un totale di 44.267.





Mentre a sconfiggere il virus sono state oggi 2.816 persone. Il totale di dimessi/guariti in Sicilia sale a quota 86.866. Attualmente i ricoverati con sintomi sono 1.373, 211 in Terapia Intensiva, per un totale di 1.584 soggetti ospedalizzati. In isolamento domiciliare si trovano invece 42.683 persone. I tamponi processati in Sicilia dall’inizio dell’emergenza Coronavirus a oggi sono 1.726.358.