Coronavirus 28 gennaio – Ecco il quadro riepilogativo dell’emergenza Covid in Sicilia nelle ultime 24 ore: il dato è aggiornato alle ore 17.00 di oggi, mercoledì 28 gennaio.

Come si evince dai dati comunicati dal Ministero della Salute, i nuovi casi di contagio registrati oggi nell’Isola sono 994 e il totale da inizio epidemia sale così a 133.597.





I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 22.761 (si contano anche i tamponi rapidi). Attualmente positive sono 46.176 persone. Trentasette nuovi decessi, quindi il totale delle vittime in Sicilia sale a 3.371.

I guariti ammontano invece a 84.050, +1.811 in più rispetto a quanto registrato ieri. Degli attuali positivi, 1.405 pazienti sono ricoverati con sintomi, 215 persone sono in terapia intensiva (-17).

Coronavirus 28 gennaio: i dati in Italia (in aggiornamento)

• Attualmente positivi: 474.617

• Deceduti: 87.381 (+492)

• Dimessi/Guariti: 1.953.509 (+17.220)

• Ricoverati: 23.066 (-447)

• di cui in Terapia Intensiva: 2.288 (-64)

• Tamponi: 31.886.202 (+275.179)

Totale casi: 2.515.507 (+14.372, +0,57%)

Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute per contenere la diffusione del virus. Per ulteriori approfondimenti visitare il sito dedicato www.siciliacoronavirus.it o chiamare il numero verde 800.45.87.87.