Nonostante l’evidente frenata dei contagi sono ancora alti i numeri dell’epidemia di Covid-19 in Sicilia, dove secondo l’ultimo bollettino del ministero della Salute si sono registrati 1.022 nuovi casi su poco più di 8.000 test, circa duecento in meno di ieri quando i casi erano stati 1.240 su 10.850 tamponi effettuati. Lieve incremento invece dei decessi: oggi sono 36 contro i 34 di ieri.

I nuovi 1022 casi registrati in Sicilia portano il numero degli attuali positivi a 39.746, di cui 1.367 ricoverati in ospedale con sintomi (ieri erano 1.400), 213 ricoverati gravi in terapia intensiva (con 8 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore) e 38.166 persone in isolamento domiciliare.





I casi totali di coronavirus registrati in Sicilia dall’inizio della pandemia sono invece 71.489, sono 780 le persone dimesse o guarite nelle ultime 24 ore (per un totale di 29.984), mentre i decessi in Sicilia sono arrivati a 1.759 con un aumento di 36 morti rispetto a ieri.

Catania si conferma ancora la città con più focolai attivi e con il maggior incremento di casi nelle ultime 24 ore: sono state infatti 413 le nuove diagnosi di infezione da Sars-Cov-2, mentre 289 sono state diagnosticate a Palermo, 82 a Messina, 56 a Enna, 55 a Siracusa, 40 a Ragusa, 34 a Trapani, 29 a Caltanissetta, 24 ad Agrigento.