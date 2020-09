Dopo aver sfondato quota 100 con i 106 nuovi positivi di ieri, la Sicilia conferma la curva in crescita dei contagi con un altri incremento a tripla cifra. Sono 104 le nuove infezioni registrate in Sicilia nelle ultime 24 ore secondo il bollettino diffuso dal ministero della Salute.

Questo il quadro riepilogativo aggiornato della situazione in Sicilia, di oggi Venerdì 11 Settembre, in merito all’emergenza Coronavirus.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 393.950, su 295.881 persone: di queste sono risultate positive 5.136 (+104), 11 sono migranti ospiti presso la nave Azzurra in rada al porto di Augusta. Attualmente sono contagiate 1.706 persone, 3.141 (+1) sono guarite e 289 decedute (0). Degli attuali 1.706 positivi, 112 (+4) pazienti sono ricoverati – di cui 17 (-1) in terapia intensiva – mentre 1.577 (+100) sono in isolamento domiciliare.