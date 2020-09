L’emergenza Coronavirus in Sicilia si fa sentire, i reparti di terapia intensiva sono pieni e i medici non ne possono più. Un medico si è voluto sfogare su Instagram, scrivendo: “La situazione? Provo a spiegarvela. Quattro ricoveri in 12 ore. Di questi, due a notte inoltrata. Un quinto arriverà oggi e il reparto a questo punto sarà pieno. Tre pazienti già ricoverati hanno necessitato di monitoraggio costante e aumento del carico di ossigeno. Stanotte una paziente mi ha supplicato di lasciarla andare a casa per cedere il posto alla madre, anch’essa positiva e con sintomi. Stanotte mi sono dovuto vestire due volte per un totale di 5 ore su 12 dentro l’imbracatura. Ci sono volute 3 bottigliette d’acqua per reintegrare in parte i liquidi persi. E questo è nulla in confronto a quanto tempo stanno dentro gli infermieri o gli operatori socio-sanitari. Le altre 7 ore, passate a impostare cartelle, prescrivere esami, fare terapie e ricevere telefonate per altre richieste di ricovero. Non un solo momento di riposo”.

Il medico ha continuato scrivendo: “La situazione a Palermo è questa. Siete liberi di farvene una ragione o meno, così come lo eravate anche prima. Tuttavia ve lo dico: questa libertà di opinione che aspirate tanto a rivendicare non può inibire il diritto degli altri a essere tutelati. Per cui, se volete libertà, se volete rispettati i vostri diritti, non vi resta che fare lo sforzo di capire bene cosa sta accadendo, senza barricarvi dietro gli slogan, senza minimizzare, senza gridare ai complotti, senza accusare determinate categorie di persone. Fatelo, sto sforzo, così da non trovarvi un giorno (si spera mai) nella condizione di voler cedere il vostro letto di ospedale ad un altro a voi caro”.