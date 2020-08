Trentasette casi di coronavirus in più in Sicilia, dove attualmente i contagiati sono 790: 41 ricoverati con sintomi, 8 in terapia intensiva e 741 in isolamento domiciliari. Dunque, scendono decisamente le persone in ospedale (fino a ieri erano 60). Ieri l’aumento dei positivi era stato di 45 unità. Sono 3.785 i casi totali, 2.799 i dimessi guariti. Restano 286 i deceduti. Registrato un incremento dei tamponi pari a 2.982.

Questo il quadro riepilogativo aggiornato della situazione in Sicilia, di oggi Giovedì 20 Agosto, in merito all’emergenza Coronavirus.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 318.852, su 245.539 persone: di queste sono risultate positive 3.875 (+37). Attualmente sono contagiate 790 persone, 2.799 (+13) sono guarite e 286 decedute (0). Degli attuali 790 positivi, 41 (-12) pazienti sono ricoverati – di cui 8 (0) in terapia intensiva – mentre 741 (+36) sono in isolamento domiciliare.