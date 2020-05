Nel suo bollettino diffuso alla cittadinanza il commissario prefettizio, Antonio Lo Presti, ha comunicato che a Termini Imerese ci sono altri due soggetti positivi al Covid 19. Le persone contagiate allo stato attuale salgono dunque a 8, i due nuovi positivi al tampone erano già in isolamento fiduciario e non presentano sintomi. A Termini Imerese i cittadini in isolamento volontario sono 38 e 21 in quarantena obbligatoria. Dall’inizio dell’epidemia nella cittadina della provincia di Palermo si sono registrati un guarito e una vittima.