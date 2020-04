Nella lotta contro il Coronavirus, la Sicilia si sta dimostrando una delle regioni che sta assumendo un comportamento esemplare, togliendo ovviamente alcune eccezioni. Questo è anche dovuto alle misure restrittive quasi subito adottate dalla Regione e, questa mattinata, tramite un comunicato, è giunta un’altra stretta da parte del presidente della Regione, Nello Musumeci. Nella giornata di ieri, si è svolto un confronto fra governo e regioni, dove si è discussa la possibilità di dare ai governatori la possibilità di prorogare le loro ordinanze fino al 13 aprile.

Da oggi è entra in vigore la nuova ordinanza che prevede:

Divieto di pratica di ogni tipo di attività motoria e sportiva all’aperto, anche in forma individuale, anche per minori accompagnati da un genitore.

Divieto di recarsi negli esercizi commerciali di domenica. E’ stata disposta la chiusura domenicale e nei giorni festivi di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole.

Divieto per le le rivendite di tabacchi del’uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco.

Nei mezzi di trasporto pubblico urbano è consentito l’accesso ai passeggeri nella misura massima del 40% dei posti omologati e, comunque, garantendo il rispetto della distanza minima di un metro tra gli stessi. Lo spazio riservato al conducente del mezzo deve essere opportunamente delimitato.

È consentito, in caso di necessità, alle persone affette da disabilità intellettive e/o relazionali, con l’assistenza di un accompagnatore, svolgere una breve passeggiata giornaliera in prossimità della propria residenza o domicilio. Gli spostamenti con l’animale di affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in prossimità dell’abitazione.