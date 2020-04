L’emergenza Coronavirus continua in Italia e in Sicilia, ma nell’isola è stata creata una bella iniziativa. Infatti secondo quanto riporta “Il Giornale di Sicilia” è stata creata un app per dei tour virtuali nei musei e nei parchi archeologici siciliani in questo periodo di emergenza. L’app si chiamerà “Sicilia Archeologica” realizzata dall’assessorato dei Beni Culturali. Nello Musumeci, presidente della Regione Sicilia, ha voluto commentare l’iniziativa: ” Vogliamo offrire, da un lato una ricca e variegata proposta multimediale per rimanere vicini ai tanti appassionati e turisti virtuali, fornendo spunti per un approfondimento e un momento di conoscenza, anche rimanendo a casa. Ma, dall’altro, anche rinnovare l’invito a non uscire, evitando così il proliferare del contagio. I numeri abbastanza contenuti dei casi positivi, fino a ora riscontrati in Sicilia, infatti, non ci devono fare distogliere l’attenzione dal rispetto delle regole. Solo così potremo venir fuori prima da questa epidemia. Ancora un altro po’ di pazienza e poi, speriamo, il Coronavirus possa essere solo un cattivo e lontano ricordo”.