Per la fase 2 la Sicilia sarà ancora blindata, a confermarlo è Nello Musumeci, presidente della Regione che ha ammesso che fino al 18 maggio l’isola non sarà raggiungibile. Secondo quanto riporta “Il Giornale di Sicilia” però, è scoppiata la polemica con pendolari e fuori sede che vogliono tornare, ma non possono per via delle norme anticoronavirus. I fuori sede si appellano al grido: “E’ un nostro diritto tornare nelle nostre case”, ma Musumeci sembra inflessibile.