L’emergenza Coronavirus sembra stia scemando in Sicilia, ma sono ancora in vigore le norme previste dal dpcm del premier Conte, non tutti però le rispettano. Infatti secondo quanto riporta “La Sicilia” un pub a Catania è stato trovato aperto alle 3 di notte, il locale è stato segnalato tramite l’app Youpol. Le forze dell’ordine entrate nel locale hanno trovato una vera e propria festa di compleanno con nove persone. Non proprio il massimo, dato lo stato di quarantena. Tutti i presenti, quindi, sono stati sanzionati per l’inosservanza delle misure urgenti per il contenimento della diffusione del virus Covid-19, sanzionato anche il titolare del pub al quale è stata disposta anche la chiusura provvisoria per 5 giorni del locale.