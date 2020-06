La Protezione Civile ha appena diramato il bollettino aggiornato dell’emergenza Coronavirus in Sicilia. Due nuovi contagi da coronavirus e nessun decesso in Sicilia rispetto a ieri, con un guarito in più nel corso delle 24 ore. Nell’Isola i ricoverati sono sempre 26 (di cui 6 in terapia intensiva), 115 in isolamento domiciliare, per un totale di 141 attuali positivi. . I guariti salgono a 2651, i tamponi a 189.938, 1104 in più rispetto a ieri.