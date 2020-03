Secondo quanto riporta “Il Gazzettino”, un uomo, dopo aver scoperto di essere positivo al Coronavirus, ha deciso di togliersi la vita. Il suicidio a Villaguattera di Rubano, in provincia di Padova, dove un uomo di 54 anni si è soffocato con un sacchetto di cellophane in testa. Si tratta di un piccolo imprenditore padovano che prima del gesto estremo ha lasciato alcuni foglietti con su scritti messaggi di avvertimento per chi avesse ritrovato il suo corpo: “E’ contaminato”. Il fatto è accaduto sabato mattina ma è stato reso noto oggi, domenica 29 marzo 2020. A dare l’allarme è stata la famiglia del fratello che abita nella villetta in fianco a quella dove si è consumata la tragedia. Sui biglietti trovati militari davanti a casa c’era scritto “Chiamate il 118, non entrate perché è contaminato”.