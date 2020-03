Secondo quanto riportato da “Repubblica”, in merito all’emergenza Coronavirus e delle sue conseguenze nel mondo del calcio, dopo l’annuncio della Juventus che ha comunicato l’accordo con calciatori e staff per il taglio degli stipendi fino alla sospensione del campionato, alcuni calciatori, invece, sono ancora in attesa di ricevere le mensilità di gennaio. Infatti, le squadre coinvolte sono Genoa, Napoli, Sampdoria e Torino non avrebbero ancora incassato il bonifico relativo all’ultimo mese di calcio giocato. Il ritardo ha convinto i diretti interessati a rivolgersi all’Associazione Italiana Calciatori. La scelta presa dalle squadre può avere due motivi: conservare liquidità in questo momento di incertezza oppure arrivare al tavolo dei negoziati con una maggiore forza contrattuale in vista della riunione tra FIGC, Lega Serie A e AIC sulla discussione sul taglio degli stipendi.