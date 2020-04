Secondo quanto riporta il “Giornale di Sicilia”, si pensa già alla fase 2 ad Enna, Piazza Armerina e Nicosia, i centri più popolosi dell’ennese e che fino ad ora hanno fatto meno di altri i conti con il Covid – 19. Basandosi sul trend favorevole degli ultimi giorni a partire dal fatto che i pazienti in pre-triage, che segna la prima fase di accesso in ospedale, all’Umberto I si sono praticamente azzerati, si inizia a pensare che il 4 maggio si potrà ricominciare, sebbene in maniera controllata, a pensare ad altre necessità. «In città – afferma Maurizio Dipietro, sindaco di Enna – abbiamo 24 positivi in 16 nuclei familiari, questo ci fa ben sperare e ci conferma che ha funzionato la fase di contenimento». La fase 2 dovrebbe avviarsi a partire dal 4 maggio quando verranno allentate alcune restrizioni. «Gradualmente – continua Dipietro – si tornerà alla vita di prima e in questa gradualità stiamo programmando come assicurare a tutti i cittadini di Enna le mascherine».