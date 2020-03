Sorpresi a fare sesso in auto infrangendo anche i divieti per il contrasto al coronavirus. Secondo quanto riporta “Gds.it”, una coppia di Palermo è andata incontro alla denuncia. Farlo nel bel mezzo di un’epidemia di coronavirus è vietatissimo in quanto ritenuto anche rischioso per sè e per gli altri C’è da dire che la circostanza specifica non è considerata tra le eccezioni ai divieti previste dai decreti del governo nè viene inserita tra quelle indicate nell’autocertificazione. Così, i carabinieri di Palermo hanno denunciato «una coppia che si accingeva ad appartarsi in un parcheggio di via Basile» del capoluogo siciliano.