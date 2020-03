In attesa di una sospensione dei campionati sempre più vicina, la Lega Pro scrive ai suoi club. Come raccolto da “TuttoC.com”, in una lettera del segretario generale Paolucci, la governance della terza serie ha spiegato ai 60 team di Serie C come muoversi in caso di stop. Di seguito una parte della lettera: “Qualora il Consiglio Federale dovesse deliberare la sospensione dell’attività ufficiale per l’emergenza epidemiologica da Covid-19, si raccomanda ogni necessaria – e comunque opportuna – valutazione in ordine alla dislocazione sul territorio nazionale dei luoghi di residenza dei rispettivi tesserati”.