Come riportato dal sito d’informazione creato da Roberto D’Agostino, “Dagospia”, il possibile accordo tra i paesi dell’euro zona sugli aiuti all’Italia in crisi per l’emergenza coronavirus potrebbe essere molto vicino. Aiuti che vengono sollecitati anche dalla Spagna, colpita come l’Italia, dalla tragedia del virus e meno dai paesi del Nord, con in testa la Germania. Ma sembra che una intesa sui cosiddetti coronabond sia stata comunque trovata. Come riporta Dagospia,”Un intervento combinato di MES e BEI, la Banca Europea per gli Investimenti. La bozza prevede l’utilizzo dell’ex Fondo Salva-Stati senza condizionalità nuove ma con obiettivi mirati e limitati a sanità, ricostruzione e investimenti in determinati settori”.